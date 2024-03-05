Uşakspor deplasmanda

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon boyunca topladığı 5 puanla aylardır son sıraya demir atarak matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak çoktan havlu atan Uşakspor, yarın Etimesgut Belediyespor'la Ankara'da karşılaşacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Grupta son 9 maçtır mağlup olan Uşakspor, sezon boyunca çıktığı 26 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 23 yenilgi aldı.

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