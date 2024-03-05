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        Uşakspor deplasmanda

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon boyunca topladığı 5 puanla aylardır son sıraya demir atarak matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak çoktan havlu atan Uşakspor, yarın Etimesgut Belediyespor'la Ankara'da karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:08
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        Uşakspor deplasmanda
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon boyunca topladığı 5 puanla aylardır son sıraya demir atarak matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak çoktan havlu atan Uşakspor, yarın Etimesgut Belediyespor'la Ankara'da karşılaşacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Grupta son 9 maçtır mağlup olan Uşakspor, sezon boyunca çıktığı 26 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 23 yenilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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