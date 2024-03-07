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        Uşak Valisi Ergün'den seçim sürecindeki asayiş tedbirlerine yönelik açıklama:

        Uşak Valisi Turan Ergün, yerel seçimler öncesi kampanya dönemi ve oy sayım işlemiyle ilgili asayiş planlamalarının yapıldığını belirterek, kentte tüm siyasi parti temsilcilerinin bu konuda olgun davrandığını, birbirlerine destek olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:59
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        Uşak Valisi Ergün'den seçim sürecindeki asayiş tedbirlerine yönelik açıklama:
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        Uşak Valisi Turan Ergün, yerel seçimler öncesi kampanya dönemi ve oy sayım işlemiyle ilgili asayiş planlamalarının yapıldığını belirterek, kentte tüm siyasi parti temsilcilerinin bu konuda olgun davrandığını, birbirlerine destek olduklarını söyledi.

        Uşak Valiliği Valiliği Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katılımıyla "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Ergün, toplantıda polis ve jandarma bölgesinde ocak ve şubat aylarında gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Ergün, 2 aylık dönemde kent genelinde 1995 olayın meydana geldiğini, olayların aydınlatma oranının ise yüzde 81 olduğunu belirtti.

        İlde yapılan denetimlerde 139 bin 911 kişi ve 16 bin 856 aracın sorgulandığını aktaran Ergün, bu denetimlerde hakkında kesilenmiş hapis cezası bulunan 519 hükümlünün de yakalandığını aktardı.

        İl genelinde 153 narkotik operasyonunun gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 240 şüpheliden 40'ının tutuklandığını kaydeden Ergün, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün tarafından da 123 olayda 20 şüphelinin yakalandığını, 10'unun tutuklandığını ifade etti.

        Seçim güvenliği noktasında tüm planlamaların yapıldığını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

        "Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de sandık sandık, bölge bölge, il merkezi, ilçeler, beldeler, köyler dahil emniyet ve jandarmamızla planlamamızı gerçekleştirdik. Devlet büyüklerinin, siyasi parti temsilcilerinin, genel başkanların kentimize geldiklerinde bunlarla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında planlamalarımız yapıldı. Çok şükür şu ana kadar da tıkır tıkır işliyor. Yine Uşak'ta bizi mutlu eden bir husus da gerçekten bütün siyasi parti temsilcileri bu konuda hassas. Birbirlerine destek oluyorlar. O olgunluktalar. Çok şükür şu ana kadar da bizim bu konuda hiçbir asayiş olayımız meydana gelmedi. Seçim sonuçlanana kadar da bu konuda ciddi bir olay meydana gelmesini beklemiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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