Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Taşkın, basın toplantısı düzenledi

        İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Taşkın, basın toplantısı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Partisinin ilçe başkanlığındaki basın toplantısında konuşan Taşkın, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın dün söylediği "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerini hatırlatan Taşkın, CHP Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın da geçmişte, o günkü adıyla HDP'ye "bakanlıklar alabilirler, haklarıdır" dediğini belirtti.

        Yalım'ı eleştiren Taşkın, "Bunların üzerine Uşak'taki CHP'ye gönül vermiş ulusalcı, milliyetçi, vatansever Uşak halkı Yalım'dan bir cevap bekliyor. Yani diyor ki, siz de Uşak'ı kazanırsanız DEM Partisi ile iş birliği yapacak mısınız?" dedi.

        Taşkın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Uşak programında "Eski dosttan düşman olmaz" sözünün hatırlatılması üzerine de "Arkadan kuyu kazandan dost olmaz. Yani sosyal medyada, ulusal basın önünde dost görünüp, arkadan kuyu kazanlara dost denilmez." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı
        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı
        Uşak Valisi Ergün'den seçim sürecindeki asayiş tedbirlerine yönelik açıklam...
        Uşak Valisi Ergün'den seçim sürecindeki asayiş tedbirlerine yönelik açıklam...
        Özgür Özel: Herkesi 'Türkiye İttifakı'na davet ediyorum
        Özgür Özel: Herkesi 'Türkiye İttifakı'na davet ediyorum
        CHP Genel Başkanı Özel, Uşak'ta Halk Buluşması'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Uşak'ta Halk Buluşması'nda konuştu:
        Uşakspor deplasmanda
        Uşakspor deplasmanda
        Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular
        Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular