Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hayırsever desteğiyle yaptırılan Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) Ünitesi hizmete açıldı.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlarla dünyada adından söz ettirdiğini söyledi.

Uşak'ta son bir yılda Karahallı ve Sivaslı devlet hastanelerinin hizmete alındığını aktaran Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de bölgeye hizmet verdiğini, eğitim alt yapısı, personel sayısı ve teçhizat anlamında güçlenerek büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılda 1 milyon 800 bin hastaya hizmet verildiğini ifade ederek, kentte yapılması planlanan 250 yataklı devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programına girdiğini anlattı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında yapılan yatırımları aktararak, Uşak'ta da depreme dayanıksız tüm hastane binalarının yerine yenilerinin yapıldığını belirtti.

Güneş, hasta memnuniyeti oranının son yıllarda yüzde 39'dan yüzde 70'e çıktığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise ünitenin yapımına destek veren Hasan Erkal'a teşekkür ederek, Uşak'taki hayırseverlerin birçok yatırıma destek verdiğini söyledi.

Belediye olarak vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalıştıklarını aktaran Çakın, hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konaklayabilmesi için misafirhane, hastane çalışanlarının çocukları için de hastane yakınına bir kreş inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yeni hizmete açılan ünite gezildi.