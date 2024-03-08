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        AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı basın toplantısı düzenledi

        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:23
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        AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı basın toplantısı düzenledi
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        AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi.

        Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Anayasada kadınlara yönelik bir çok düzenleme yapıldığını anlattı.

        Eğitimde fırsat eşitliği ve iş gücüne katılımın karar alma mekanizmalarına katılımın anahtarı olduğunu belirten Sabancı, "Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13,5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı." ifadelerini kullandı.

        Sabancı AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktararak, "Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır." dedi.

        Programa, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

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