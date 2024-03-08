Uşak'ta dolu etkili oldu
Uşak'ta etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Uşak'ta etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.
Kentte yaklaşık 20 dakika süren şiddetli dolu yağışıyla birlikte bazı tarlalar, evlerin çatıları, yollar ve araçlar beyaza büründü.
Yağış nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun geliş gidiş güzergahında yer yer trafik yoğunluğu oluştu.
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