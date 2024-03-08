Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta dolu etkili oldu

        Uşak'ta etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

        Kentte yaklaşık 20 dakika süren şiddetli dolu yağışıyla birlikte bazı tarlalar, evlerin çatıları, yollar ve araçlar beyaza büründü.

        Yağış nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun geliş gidiş güzergahında yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi
        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı basın toplantısı düzenledi
        AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı basın toplantısı düzenledi
        İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Taşkın, basın toplantısı düzenledi
        İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Taşkın, basın toplantısı düzenledi
        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı
        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı
        Uşak Valisi Ergün'den seçim sürecindeki asayiş tedbirlerine yönelik açıklam...
        Uşak Valisi Ergün'den seçim sürecindeki asayiş tedbirlerine yönelik açıklam...
        Özgür Özel: Herkesi 'Türkiye İttifakı'na davet ediyorum
        Özgür Özel: Herkesi 'Türkiye İttifakı'na davet ediyorum
        CHP Genel Başkanı Özel, Uşak'ta Halk Buluşması'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Uşak'ta Halk Buluşması'nda konuştu: