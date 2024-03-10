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        Uşakspor, 2'nci Lig'e veda etti

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kurtuluş şansı bulunmayan son sıradaki Uşakspor, art arta 11'inci yenilgisini evinde 24Erzincanspor'a 6-1 yenilerek aldı ve umutlarını matematiksel olarak da tüketti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:30
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        Uşakspor, 2'nci Lig'e veda etti
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kurtuluş şansı bulunmayan son sıradaki Uşakspor, art arta 11'inci yenilgisini evinde 24Erzincanspor'a 6-1 yenilerek aldı ve umutlarını matematiksel olarak da tüketti. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk Erzincan'ın 17'inci dakikada Ziya, 34 ve 42'nci dakikalarda Çınar, 64'te Kubilay, 76'da Hasan ve 80'inci dakikada Gençer'le bulduğu gollere ev sahibi yalnız 90'da Halil'le karşılık verebildi. Bu sonuçla Uşakspor son 8 haftaya 5 puanla kurtuluş barajının 24 puan gerisinde girerek havlu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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