İHA'nın haberine göre, sanatçı Soner Arıca, Üsküdar'da unutulmaz konser verdi. Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde 20.00'da gerçekleşen konsere yüzlerce Üsküdarlı akın etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde kongre ve kültür merkezinde Üsküdarlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok sayıda Üsküdarlı katıldı. Soner Arıca'ya teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu güzel Üsküdar akşamında çok özel bir konuğumuz, çok güzel bir sanatçımızı sizler ile buluşturmak istedik. 90’lı yılların başında başladı. Daha sonra özel televizyonlarla kliplerle yeni şarkılar ile yeni besteler ile bizim milletimiz tanıştı. O kuşağın önemli isimlerinden Türkiye’ye yayılmış bu güzel isimlerden bir tanesi de sevgili Soner Arıca. Kendisi Karadeniz bir sanatçı ama bütün Türkiye’ye bütün Anadolu’ya hatta yurt dışına sınırlar ötesine yayılmış namı ile sesi ile yakışıklıyla bu güzel sanatçımız bugün Üsküdar’da" dedi.

Sanatçı Soner Arıca, kendisine gösterilen sevgiden bahsederek Üsküdarlılara teşekkür etti. Konseri önceci Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Soner Arıca’ya çiçek verdi.