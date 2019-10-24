Şırnaklı gençler, İspanya'ya bu yıl da damga vurdu! İşte Ciner Grubu'nun sponsorluğunda İspanya'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda ikinci olarak ülkemizi bir kez daha gururlandıran Şırnak UYAFA Takımı'nın Barselona serüveni...

Geçen yılın şampiyonları bu yıl 13 Ekim'de başlayan turnuvada grup maçlarında Polonya'yı 3-0, Fransa'yı 2-0, Danimarka'nın iki takımından birini 3-0 diğerini de 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Şırnak UYAFA Takımı, son grup maçında da yine Danimarka takımını 4-3 mağlup etti.

Gruptaki maçlarında 5'te 5 yapan Şırnak UYAFA takımı, finale yükseldi. Takım, finalde Polonya takımı ile karşı karşıya geldi. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, normal süresi 1-1 biten final maçında Polonya’ya penaltılar da 4-2 yenilerek Uluslararası Costa Brava Turnuvası'nda ikinci oldu.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VERDİLER

Öte yandan Şırnaklı genç futbolcular, kupa töreninde Türk bayrağını açarak, verdikleri asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

GEÇEN YIL 200 TAKIM ARASINDAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMIŞLARDI

UYAFA Şırnak Takımı, geçen yıl düzenlenen ve 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU DA TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda gösterdikleri yüksek performansla turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Şırnaklı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç yaşta almış olduğunuz bu başarılar bizleri gururlandırdı. Sizlerin her zaman yanındayız. Ülkemizi başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."