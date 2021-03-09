Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 24. son bölümünde; İzakyos, Bizans için hayati öneme sahip olan ve Hristiyanlığın kutsallarından biri kabul edilen bu mızrağı Melikşah’tan almak için ne yapacaktır? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümden ipuçları...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME YAYINDA

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 24 SON BÖLÜM ÖZETİ

Kılıçarslan’ın Anadolu’ya gitmekte olduğu yanlış bilgisini duyurarak Markus’u tuzağa çeken Melikşah, onu öldürüp Tapar’ın intikamını almıştı. Markus’un ölümüyle kutsal mızrak da Selçuklu’nun eline geçmişti.

Öte yandan Melikşah’ın kutsal mızrağı ele geçirmesi ve topraklarına sızan Haçlıları dize getirmesi İslam dünyasındaki itibarını arttırmıştır. Sabbah, Melikşah’ın yükselen saygınlığını yok etmek için ne yapacaktır? Bu amaçla İzakyos ile Sabbah’ı yeniden buluşturacak kanlı eylem ne olacaktır?

Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, Melikşah’ı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantıyı bahane ederek Selçuklu Devleti’nin kurucu unsuru olan ve belkemiğini oluşturan Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı etrafında birlik olmaya çağıracaktır. Türkmen Beyleri, Melikşah’a karşı isyan etmeyi kabul edip Tekiş’in saflarına katılacaklar mıdır?

Şelemzar’da Batıni tüccarlar, ahaliyi kendi batıl yollarına çekmek için harekete geçmişti. Batıni hekimler Darüşşifa’da hızla yuvalanmaya başlamıştı. Faaliyetlerin hızlanmasını isteyen Sabbah, Faysal’a Şelemzar’da bir Batıni medrese kurmasını söylemişti. Şelemzar’da Batınileri giderek güçlenirken; ahalinin arasına karışan Gazali, yasaklı olan Batınilerin Şelemzar’da çoğalmaya başladıklarını anlamıştı. Gazali, Batıni örgütlenmesini engellemek için ne yapacaktır? Gazali’nin Şelemzar’da olduğunu gören Sabbah; amaçlarına en büyük zararı veren bu İslam âlimine karşı nasıl bir harekete girişecektir?