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        Haberler Magazin 'Uyuyan Prens' öldü

        'Uyuyan Prens' öldü

        Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdülaziz El Suud, komada geçirdiği 20 yılı aşkın zamanın ardından Suudi Arabistan'da hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 09:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:05
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        'Uyuyan Prens' öldü
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        Kamuoyunda, 'Uyuyan Prens' olarak bilinen Prens El Velid bin Halid El Suud, 1990'da dünyaya geldi. Prens Halid bin Talal El Suud’un en büyük oğlu olan Prens Velid, 2005'te henüz 15 yaşındayken İngiltere’nin başkenti Londra’da askeri bir öğrenci olarak eğitim gördüğü sırada ağır bir trafik kazası geçirdi. Kaza sebebiyle prensin beyninde hasar oluştu.

        Suudi prense ABD’li ve İspanyol uzman doktorlar tedavi uygulasa da Prens Velid'in bilinci kazadan sonra hiçbir zaman geri gelmedi. Prensin tedavisi, 20 yıl boyunca komada halindeyken devam etti. Prens, zaman zaman parmak hareketleri gibi uyanabileceğine dair umut verse de bu mümkün olmadı.

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        Babası Prens Halid, Prens Velid'in yaşam destek ünitesinden ayrılması yönündeki çağrıları kabul etmeyerek oğlunun iyileşeceğine olan inancını dile getirdi. Prens Halid, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, sadece Allah’ın oğlunun kaderine karar verme hakkı olduğunu söyledi.

        Prens Velid'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya da dâhil olmak üzere pek çok başsağlığı mesajı paylaşıldı.

        Prens Halid, X hesabından oğlunun siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Prens Halid; "Allah'ın takdirine ve takdirine inanan kalplerle, derin bir üzüntü ve kederle, bugün vefat eden sevgili oğlumuz Prens El Velid bin Halid bin Talal bin Abdülaziz El Suud'un yasını tutuyoruz" diye yazdı.

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        #Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdülaziz El Suud
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