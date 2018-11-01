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10. İşiniz veya mecburiyetiniz olmasa bile mutlaka erken kalkın ve ona uygun bir kalkma düzeni oluşturun

11. Yatmadan önce ağır bir yemek yemeyin, bu uyku kalitenizi bozacaktır.

12. Hobi edinin, bu sayede günün gerginliğini azaltın ki, bu da uykunuza olumlu yansısın.