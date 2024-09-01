Seden Kızıltunç, televizyondan uzaklaşmasının nedenini ise kısa ve net bir şekile açıkladı: Sektörde işi bilmeyen insanlar var. Doktor olmayan biri ameliyat yapabilir mi?

Seden Kızıltunç'un fantastik tutkusu 1993’te 'Sihirli Safiye', 1995’te ise 'Biyonik Belma' isimli dizilerle devam etti ancak sadece 10 bölüm yayınlanan 'Uzaylı Zekiye' kadar ses getirmedi.