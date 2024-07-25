Uzi ve Güneş: Bizim için unutulmaz bir konser deneyimi olacak

2006'dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash'in 2 Ağustos 2024'te Volkswagen Arena'da gerçekleşmeden önce Karaköy Sumahan'da tanıtım etkinliği düzenlendi. Uzi ve Güneş'in kapışmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdiği gece sahne performansıyla renkli görüntülere sahne oldu.

2 SANATÇI 4 FARKLI ROUND Uzi ve Güneş'in belirledikleri bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacakları gecenin ikinci turunda sanatçılar, kendi şarkılarını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakipleri şarkıyı nakarattan devralarak kendi tarzlarıyla tamamlayacaklar. Üçüncü turda ise sanatçılar kendi şarkılarını daha önce duyulmamış bir tarzda seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Son turda ise her sanatçı sürpriz bir konuk davet ederek birlikte performans sergileyecek. REKLAM

İzleyenlere unutulmaz bir müzik sahne şovu ve müzik deneyimi yaşatan Red Bull SoundClash bu yıl, Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşecek ve etkinliğe İBB Kültür AŞ. destek verecek. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak.