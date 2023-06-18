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Öğrenciler için yaz tatili önerileri!

Yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Üç aylık tatil sürecinin verimli değerlendirilebilmesi için öğrencilere ve anne-babalara önerilerde bulunan Dr. Şirin Seçkin, "Çocuk hem dinlenmeli hem de öğrenmeye devam etmeli" dedi

Öğrenciler için yaz tatili önerileri!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci, karnelerini aldı ve yaz tatiline girdi. Bir yıllık emeklerinin karşılığını alan öğrencilerin yanı sıra veliler de evlatlarının karne heyecanına ortak oldu.

"KARNE İYİ DE OLSA KÖTÜ DE OLSA ÇOCUKLA KONUŞULMALI"

Bu süreçte çocuğun karnesi iyi de olsa kötü de olsa anne ve babaların mutlaka konuşması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Karne iyi de olabilir kötü de olabilir; her olasılıkta aile çocuğuyla karneyi konuşmalıdır. Kötü bir karneyse, çocuk kırılmasın veya üzülmesin diye konuyu hiç açmamak ya da iyi bir karneyse de, çocuk şımarmasın diye bunu görmezden gelmek doğru değil. Karne iyiyse çocuğu övmek, takdir etmek, motive etmek gerekir. 'Güzel bir sonuç getirdin, biz çok mutlu olduk ve başarının devamını dileriz' demek gerekir. Öte yandan kötü bir karneyle karşı karşıyaysak da çocuğu incitmeden, rencide etmeden, utandırmadan, hakaret etmeden, bağırmadan kötü karneyi konuşmak ve nerede hata yapıldığını, hangi dersinde eksiklik olduğunu ve bunları yazın telafi edebileceği kursları belirtmek gerekir ya da anne-baba, zayıf olan derslerin üzerinden beraber geçebilirler. Karneyi çocukla konuşmak gerekiyor ki hatalarını anlasınlar ve aileyle beraber işbirliği yaparak sorunu çözebilsinler" diye konuştu.

Dr. Şirin Se&ccedil;kin
Dr. Şirin Seçkin

ÖĞRENCİLERE YAZ TATİLİ İÇİN ÖNERİLER

Dr. Seçkin, yaz tatilinin çok uzun bir süreç olduğunu kaydederek, öğrencilerin bu zamanı belli alanlara bölerek kullanması gerektiğini söyledi.

Seçkin, "Çocuğun akşama kadar dinlenmesi veya sürekli çalışması doğru değil. Gününü planlamalı ve keyif aldığı aktivitelere odaklanmalı. Örneğin; spor yapabilir; ailesiyle yürüyüşe çıkabilir, top oynayabilir. Bir miktar da yeni bir beceri edinmeye vakit ayırabilir. Bu, yabancı bir dil olabileceği gibi kod yazmayı öğrenmek de olabilir. Ailesine de yardım edebilir ve onlarla sorumlulukları paylaşabilir. Çocuk bu süreçte kitaplardan da uzak kalmamalı. Yaşına uygun okuyabileceği kitaplar alınmalı. Aileler çocuğun karakterine uygun beceriler edinmesini sağlamalıdır. Sadece ev işi yapmak bile çocuğun beceri gelişimine katkı sağlar. Yemek yapmaya veya temizlik yapmaya yardım edebilir ve bunları öğrendikçe ailesine katkıda bulunduğu için kendisini daha iyi hisseder, çocuğun kendine olan özgüveni artar" dedi.

ÇOCUK YAZ TATİLİNDE ÖĞRENMEYE DEVAM ETMELİ Mİ?

Dr. Seçkin, üç ayın uzun bir süre olduğunu ve eğitimin kesintiye uğramaması gerektiğini aktararak, şunları söyledi: "Çocuk birden bire okula döndüğünde adaptasyonu zor olabilir. Bu nedenle çocuğun yaşına uygun kitaplar almak doğru olur. Normal bir kitap okuması bile dili daha iyi kullanmasına, yeni kelimeler öğrenmesine, daha akıyıcı okuyup yazmasına katkıda bulunur. Günlük yazmak bile çocuğun yazma yeteneğini geliştiriyor, günümüzde çocukların çoğu bilgisayar kullanıyor; halbuki yazı yazmayı da geliştirmek beyin fonksiyonlarını geliştirmek açısından iyi bir şeydir. Dolayısıyla bu süreçte kitaplardan uzak kalınmamalı, resim yapmaktan tutup herhangi bir aleti çalmak da beynin çalışmasına katkıda bulunur. Çocuk illa ders çalışmak zorunda değil ama yeni bir şeyler öğrenmelidir."

YAZ OKULU ÖNERİSİ

İmkanı olan ailelere çocuklarını yaz okuluna göndermesini tavsiye eden Dr. Seçkin, "Böylece eğitim süreci devam ediyor. Yabancı dil, matematik görüyor, spor yapıyor ve çocuk böylece okuldan uzaklaşmamış oluyor. Başka birtakım beceriler de ediniyor; arkadaşlarıyla paylaşmayı öğreniyor, sosyalleşiyor, sıra beklemeyi öğreniyor ve özgüveni yerine geliyor."

TATİLDE ABUR CUBUR TÜKETMEK VE GEÇ YATMAK SERBEST Mİ?

Çocuk yaz tatiline girse de beslenmesinde ve uyku düzeninde bir rutin olması gerekiyor. Dr. Seçkin, uyku saatlerinin biraz daha geç olabileceğini; ancak çocuğun gece 12'den önce uyumasının önemli olduğunu kaydetti.

Çocuğun sabahlara kadar televizyon izlediği ya da cep telefonuyla oynadığı için uykusuz kalıp gündüz 2'de kalkmasının önerilmediğini vurgulayan Dr. Seçkin, "Sonra bu çocukları okul döneminde toparlayamıyoruz. En ideali karanlıktayken çocuğun uyumasıdır. 2-3 saat geç yatabilir ama sabahleyin evde hayat kaçta başlıyorsa çocuk için de o zaman başlamalıdır" dedi.

Yaz tatili deyince çocukların akıllarına abur cuburun geldiğini söyleyen Seçkin, "Bu her zaman olmamalı. Her zaman sağlıklı beslenmeye devam etmeliler ancak haftada bir gün izin verilebilir" diye konuştu.

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