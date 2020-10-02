Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Uzmanlar önümüzdeki aylarda yoğunlaşması beklenen Covid-19 ve kış dönemi enfeksiyonlarının İstanbul’da tehlike artışına yol açmaması için yapılacaklar olduğu görüşünde. Buna göre İstanbulluların yazlıklarından ve bulundukları yerlerden dönmemeleri öneriliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı – Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Bunun gerçekleşmesini hem kişilerin kendi sağlıkları hem de enfeksiyonun yayılımının önlenmesi açısından çok önemli ve gerekli görüyorum” diyor. İçinde bulunulan dönemde salgının yönetimi açısından yarar getirecek olan bu uygulamayla, İstanbul’da kriz riskinin azalacağı ve vaka sayılarının kontrol altında tutulabileceği belirtiliyor.

ANKARA KENDİ SÜRECİNİ TAMAMLADI

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Başta Ankara olmak üzere, diğer büyük şehirler kendi sürecini tamamladı ve bu şehirlerin yazlıkçıları ile yazın çeşitli nedenlerle Ankara dışında olanlar şehirlerine döndü. Hem valiliğin başkanlık yaptığı Hıfzıssıhha hem de İl Pandemi Kurulunun almış oldukları karar ve uygulamadaki denetleme becerisi ile vatandaşın kurallara uyma oranındaki yükseklik Ankara’da büyüyen sorunun önemli oranda çözülmesini sağladı. Buna rağmen; tedbir, denetleme ve kurallara uyma asla gevşememelidir ve başarılı bir yolda gidiliyor olmasına karşın salgının Ankara’da da hala devam etmekte olduğu unutulmamalıdır” diyor.

İSTANBUL HENÜZ DÖNMEDİ

Aynı şeyi İstanbul için söylemenin mümkün olmadığını belirten Aydın, bunun nedenini İstanbul’da yaşayanların henüz yazlıklarından ve yazın bulundukları yerlerden dönmemeleri olarak açıklıyor. Aydın’a göre İstanbul’da yaşamalarına karşın şu an yazlıklarında olup bulundukları yerlerde kalmaya devam edenlerin, şartlarının uygun olması halinde İstanbul’a dönmemeleri salgının kontrolü açısından yararlı görülüyor.