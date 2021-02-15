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Uzmanından "virüse karşı karlı havada evi sık sık havalandırın" uyarısı

Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, "Kovid-19 salgınında ev içi bulaşın arttığı soğuk ve karlı kış günleri korneada kalıcı hasar ve görme kaybına yol açabilen viral konjonktivitleri de çağırıyor. Önümüzdeki bir haftalık kar yağışında evinizi sık sık havalandırmayı ihmal etmeyin, havlu yerine tek kullanımlık mendil kullanın ve teması en aza indirin." ifadelerini kullandı.

Uzmanından
AA

Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, karlı ve soğuk günlerde etkisini artıran viral konjonktiviteye dikkati çekerek, soğuk havada daha uzun süre canlı kalabilen bakteri ve virüslerin daha çok bulaşıcı konjonktivitlere yol açabileceğini aktardı.

Hacıağaoğlu, şunları kaydetti:

"Viral konjonktivit nedenlerinden özellikle adenoviral konjonktivit, temas edilen yüzeylerden, öksürme veya hapşırma ile havadan çok hızlı bulaşarak ev içi salgınlara neden olabilir. Ev içi salgını önlemek için kar yağsa bile evinizi havalandırarak kişisel hijyen kurallarına dikkat edin. Adenoviral konjonktivitlerde iyileşme sürecinde kornea yüzeyinde kalıcı izler kalabilir, görme kaybına yol açabilir. Alerjik konjonktivitler toz, polen, akar maruziyetine bağlı olarak kişide ortaya çıkan, sıklıkla mevsimsel özellik gösteren ve bulaşıcı olmayan bir konjonktivittir. Bakteriyel ve viral konjonktivitler için bunu söyleyemeyiz. Bu tür çok daha bulaşıcı ve tehlikelidir. Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kreşler gibi kapalı mekanlarda temasın artışı virüsün hızlı yayılması için uygun ortam sağlar. Dolayısıyla kapalı yerlerde uzun zaman geçiren kişi virüs için kolay hedeftir."

- "En büyük riski, hastaların bilinçsiz damla ve ilaç kullanmaları oluşturuyor"

Sezer Hacıağaoğlu, en yaygın konjonktivit nedeni olan bakteriyel konjonktivitlerin belirtileri hakkında bilgi verirken, gözlerde kızarıklık, pürülan akıntı, sabahları göz kapaklarında yapışma görülebildiğini bildirdi. Hacıağaoğlu, "Virüslere bağlı konjonktivitlerde gözlerde kızarıklık, aşırı sulanma, batma, yabancı cisim hissi ön plandadır. Alerjik konjonktivitlerde ise kaşıntı, sulanma en sık belirtilerdendir." ifadelerini kullandı.

Hacıağaoğlu, bakteriyel ve viral konjoktivitlerdeki tedavi yöntemleri ile ilgili de bilgi verdi. Bakteriyel konjonktivitlerin, çoğunlukla antibiyotikli damlalara hızlı yanıt verdiğini ve hastalığın kendini sınırlandırdığını aktaran Hacıağaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Viral konjonktivitlerde antibiyotiklerin faydası yoktur. Tedavide sıklıkla semptomlara yönelik suni gözyaşı damlaları, kapaklara soğuk uygulama gibi rahatlatıcı yöntemler önerilir. Adenoviral konjonktivitlerde iyileşme sürecinde kornea yüzeyinde kalıcı izler kalabilir ve bu izler görme kaybına yol açabilir.

Burada en büyük riski, hastaların bilinçsiz damla ve ilaç kullanmaları oluşturuyor. Arkadaştan, komşudan duyduğu özellikle kortizon içerikli damlaları satın alıp kullanmak hastalığın seyrini ağırlaştırıyor, hastayı geri dönüşümsüz yollara sokuyor. Bu yüzden teşhis ve tedavi, mutlaka hekim kontrolünde yapılmalı. Şikayetleri olan kişi, vakit kaybetmeden uzmana müracaat etmeli."

- "Ev içi bulaşı önlemek için tek kullanımlık kağıt mendiller kullanılmalı"

Dr. Öğr. Üyesi Hacıağaoğlu, Kovid-19 salgınında ev içi bulaşın arttığı soğuk ve karlı kış günlerinin korneada kalıcı hasar ve görme kaybına yol açabilen viral konjonktivitleri de çağırdığını belirterek, "Önümüzdeki bir haftalık kar yağışında evinizi sık sık havalandırmayı ihmal etmeyin, havlu yerine tek kullanımlık mendil kullanın ve teması en aza indirin." ifadesini kullandı.

Ellerin, herhangi bir yüzeye teması sonrası su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiğine işaret eden Hacıağaoğlu, şunları kaydetti:

"Suya ulaşamadığınızda ellerinizi en az yüzde 70 alkol oranına sahip dezenfektanlar ile temizleyebilirsiniz. Gözlerde sulanma veya akıntının olduğu durumlarda ev içi bulaşı önlemek için tek kullanımlık kağıt mendiller kullanılmalı, ortak havlu, yastık gibi eşyaların kullanımından kaçınılmalı. Ayrıca, bu dönemde kontakt lens kullanımına mutlaka ara verilmeli, enfeksiyon geçtikten sonra yeni kontakt lensler kullanılmalı ve göz çevresine uygulanan makyaj ürünlerine bir süre ara verilmeli."

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