Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Genellikle erkeklerde görülen akciğer kanseri kadınlarda artışa geçti: Sebebi sigara - Haberler

        Genellikle erkeklerde görülen akciğer kanseri kadınlarda artışa geçti: Sebebi sigara

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, genellikle erkeklerde görülen akciğer kanseri vakalarının sigara kullanımının artmasına bağlı olarak son yıllarda kadınlarda artışa geçtiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Avcı, "Ülkemizde, kadınlarda akciğer kanseri görülme durumu diğer kanserlere göre 4'üncü sıraya kadar yükseldi. Yani yüzde 10'ların bile altında olan görülme sıklığı yüzde 15-20'lere tırmandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sebebi sigara!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Göğüs ağrısı ve öksürük şikayetleriyle başvurduğu hastanede yapılan ileri tetkiklerde akciğerinde kitle saptanan ev kadını Handan Aras'a (55) Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümü'nde akciğer kanseri teşhisi kondu. Doç. Dr. Alper Avcı ve ekibi tarafından ameliyat edilen Aras'ın akciğerindeki tümörlü doku alındı. Kısa sürede sağlığına kavuşan Aras, "Çok sigara kullanan biriydim. Ameliyat olduğumdan beri hiç içmedim. 30 yıl sigara içtim ama artık kullanmayı düşünmüyorum. Bu kadar acıyı yaşadıktan sonra imkansız. Kimse benim gibi bir hata yapsın istemiyorum" dedi.

        KADINLARDA KANSER SIKLIĞI ARTTI

        Yakın zamana kadar büyük çoğunlukla erkeklerde görülen akciğer kanserinin son yıllarda özellikle kadınlarda sigara kullanımına bağlı olarak artışa geçtiğine dikkati çeken ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, "Hastamız da sigara içen bir gruptandı. Yaptığımız ameliyatla tümörü tüm dokusuyla birlikte temizleyebilmek adına sol akciğer üst lobunu almak durumunda kaldık. Bölgede tümörün yayılma ihtimali olan lenf bezelerinin de hepsini topladık. Şu an durumu gayet iyi ve onkolojik tedavisi devam ediyor. Son yıllarda akciğer kanseri kadınların sigara içme alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak bu grupta ciddi anlamda artış gösterdi. Ülkemizde, kadınlarda akciğer kanseri görülme durumu diğer kanserlere göre 4’üncü sıraya kadar yükseldi. Yani yüzde 10'ların bile altında olan görülme sıklığı, yüzde 15-20'lere tırmandı" diye konuştu.

        ERKEN EVREDE BELİRTİ VERMİYOR, DÜNYADA EN ÇOK ÖLÜME SEBEP OLAN TÜR

        Akciğer kanserinin dünyada en çok ölüme sebebiyet veren kanser türü olduğunun altını çizen Doç. Dr. Alper Avcı, "Kanser tanılarının sadece yüzde 13'ünü oluşturmasına rağmen kansere bağlı ölümlerin yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Akciğer dokusu basınca duyarlı olmadığından dolayı kanser hastalarda ilk etapta çok fazla belirti vermiyor. Dolayısıyla hastalar çok geç dönemde geliyor. O nedenle cerrahiye uygun olabilecek erken evredeki hasta oranı ancak yüzde 10-15 civarında kalıyor. Bu hastamızda da olduğu gibi genellikle göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle başvuruyorlar. Ancak bu belirtiler birçok hastalıkta görülebileceğinden genellikle atlanıyor. Detaylı radyolojik incelemeler sonucunda akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra onun tanısı ve tedavi planlaması yapılıyor. Kesinlikle sigaradan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Zira sigara her halükarda akciğer kanserinin temelinde ispatlanabilmiş en bariz etkendir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        4 kişiyi öldürdüren cani: O sırada rüyadaydım!
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Yanardağ patladı, acil durum ilan edildi!
        Yanardağ patladı, acil durum ilan edildi!
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?