O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
İstanbul'da, gece saatlerinde bir kişinin yolda yürüyen engelliye laf atmasının ardından aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında engelliye yumruk atan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
İstanbul'da kan donduran olay, Sultangazi’nde bir marketin önünde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı.
ENGELLİ GENCE LAF ATTI
DHA'da yer alan habere göre engelli O.E.O. marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı.
İTEREK KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI
Şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T’yi iterek kendisini korumaya çalıştı.
ENGELLİYE YUMRUKLA SALDIRDI
Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin çalışması sonrasında çarşamba günü yakalanan M.E.T., Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.