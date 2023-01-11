Düğün çiçeğigiller familyasına ait bir bitki olan siyah kimyon bitkisinin tohumlarından elde edilen çörek otu, en şifalı bitkiler arasında yer alır. Bal ile karıştırılınca öksürüğe iyi gelir, yağ olarak kullanıldığında cildi nemlendirir, sedef hastalığını tedavi eder ve daha nicesi… İşte çörekotunun mucizevi faydaları…