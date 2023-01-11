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Uzmanlar öneriyor! Tam bir şifa deposu: Kanserle savaşıyor, ülsere iyi geliyor, kabızlığı geçiriyor!

Hayatımızın birçok anında yanımızda olan, özellikle hamur işlerinde kullandığımız fakat yağıyla şifa bulduğumuz, hastalandığımızda bal ile karıştırdığımız mucizevi besin, uzmanlar tarafından öneriliyor. Hem antioksidan özelliği var hem sindirim sistemini düzenliyor. Kısacası faydaları saymakla bitmiyor...

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  • Uzmanlar öneriyor! Tam bir şifa deposu: Kanserle savaşıyor, ülsere iyi geliyor, kabızlığı geçiriyor!

    Düğün çiçeğigiller familyasına ait bir bitki olan siyah kimyon bitkisinin tohumlarından elde edilen çörek otu, en şifalı bitkiler arasında yer alır. Bal ile karıştırılınca öksürüğe iyi gelir, yağ olarak kullanıldığında cildi nemlendirir, sedef hastalığını tedavi eder ve daha nicesi… İşte çörekotunun mucizevi faydaları…
  • Uzmanlar öneriyor! Tam bir şifa deposu: Kanserle savaşıyor, ülsere iyi geliyor, kabızlığı geçiriyor!

    ÇÖREKOTU FAYDALARI NELERDİR?

    Çörekotu faydaları şu şekildedir;

    Öksürük keser,

    Hücreleri yeniler,

    Yaraları hızlı iyileştirir,

    Hazmı kolaylaştırır,

    Regl ağrılarını hafifletir,

    Sindirim sistemini düzenler, kabız olunmasını engeller,

    Ülsere iyi gelir,

    Menapozu geciktirir,

    Kadınlık hormonunu güçlendirir,

    Romatizmal hastalıklara karşı olumlu etkileri vardır,

    Böbrek temizler, idrar söktürür,

    Migrene iyi gelir, baş ağrılarını hafifletir,

    Bağışıklığı güçlendirir,

    Kanser ile savaşır,

    İltihabı yok eder.
  • Uzmanlar öneriyor! Tam bir şifa deposu: Kanserle savaşıyor, ülsere iyi geliyor, kabızlığı geçiriyor!

    ÇÖREKOTU ZARARLARI NEDİR?

    Her şeyin fazla kullanımında yan etkiler görülebildiği gibi çörekotu için de aynı durum geçerli. Eğer çörekotu kullanımında aşırıya kaçarsanız; alerjiye yol açabilir, kullandığınız diğer ilaçlar ile etkileşime girebilir.

    **Hamilelik döneminde olanlar mutlaka doktorlarına danışmalıdır.""
  • Uzmanlar öneriyor! Tam bir şifa deposu: Kanserle savaşıyor, ülsere iyi geliyor, kabızlığı geçiriyor!

    ÇÖREKOTU YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

    Çörekotu yağının faydaları şu şekildedir;

    Vücuttaki toksinleri atar, zayıflamanıza yardımcı olur,

    Cildi nemlendirir,

    Sedef hastalığına iyi gelir,

    Kalp hastalığı riskini azaltır,

    Uykusuzluk çekenleri rahatlatır,

    Kanser riskini azaltır,

    Anne sütünü arttırır,

    Karaciğeri temizler,

    İnsülin direncini düşürür,

    Hormonları güçlendirir,
  • Uzmanlar öneriyor! Tam bir şifa deposu: Kanserle savaşıyor, ülsere iyi geliyor, kabızlığı geçiriyor!

    ÇÖREKOTU BESİN DEĞERİ

    Çörekotu içeriğinde; 6,64 Karbonhidrat(g), 2,67 Protein(g), 3,34 yağ(g), 1,58 lif(g), 139,65 Kalsiyum(mg), 190,50 A Vitamini(ui), 1,16 C Vitamini(mg), 9,95 ve Demir barındırır.
  • Uzmanlar öneriyor! Tam bir şifa deposu: Kanserle savaşıyor, ülsere iyi geliyor, kabızlığı geçiriyor!

    ÇÖREKOTU KAÇ KALORİDİR?

    1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) Çörek Otu 56,25 kaloridir.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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