Vahşet! Eski karısını katletti!
Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son vahşet Malatya'da meydana geldi. Kentte eski eşi tarafından silahla vurulan S.K. adlı kadın hayatını kaybetti
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan S.K, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında eski eşi G.K. tarafından silahla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli G.K. gözaltına alındı.