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Vaka oranı en çok artan Kastamonu’da vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından korona virüs tablosunun değerlendirildiği son hafta vaka oranlarında en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu’da vatandaşlar, tedbirleri yeterli bulmadıklarını dile getirdiler. Bakan Koca, son hafta vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Buna göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller arasında Kastamonu’da yer aldı. Kastamonu’ya birlikte Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan’da da vaka oranları artış gösterdi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kastamonu’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler vatandaşlar tarafından yeterli bulunmazken, vatandaşların ise kalabalık ortamlarda bulunmamaları tavsiye edildi

Vaka oranı en çok artan Kastamonu’da vatandaşlara uyarı
AA


Kastamonu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara ziyaretlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son haftalık verilere göre 100 binde 197,41 vaka görülen kentte Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mutasyonlu virüsün hızla yayılmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşlardan salgının seyrini düşürmek için komşu, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretler ile mevlit, özel gün kutlamaları, toplu yemekler, arkadaş buluşmaları ve toplu etkinliklere ara vermeleri istendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında Kastamonu'nun da bulunduğunu kaydetmişti.

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