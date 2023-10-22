VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

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VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların sınava başvurabilmesi için;

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2’de yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan illerde ikamet etmesi

gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Memur (Şube)/Memur (Müşteri İletişim Merkezi) ünvanına başvuran adaylar Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların

Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş

Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer unvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya

başvurduğu unvandan farklı bir unvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)