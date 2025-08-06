Vali Koç, kadın arıcılarla bal hasadı yaptı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı İkiyamaç köyünde arıcı Suzan Sürmeli'nin kovanlarının bulunduğu alanda program düzenlendi. Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve kadın arıcılarla coğrafi işaretle tescillenen geven balının hasadını yaptı.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve tertemiz doğasıyla arıcılık faaliyetleri açısından ülkenin en elverişli coğrafyalarından biri olduğunu söyledi.

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Geven balının 2022'de coğrafi işaret tescili ile koruma altına alındığını aktaran Koç, "2025 yılı itibarıyla ilimizde Arıcı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 296 yerli arıcı ve 200 gezginci arıcı olmak üzere toplam 496 arıcımız faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 77 bin arılı kovan ile geçen yıl 210 ton bal üretimi gerçekleştirilmiş, bu yıl ise 240 ton bal hasadı hedeflenmektedir" diye konuştu.