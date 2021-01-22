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HaberlerGündemİstanbulVali Yerlikaya: 231 bin aileye 177 milyon yardım yapıldı
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Vali Yerlikaya: 231 bin aileye 177 milyon nakdi yardım yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için iki aileyi ziyaret etti. Vali Yerlikaya, "2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231 bin 556 aileye, 177 milyon 638 bin 691 lira nakdi, 59 bin 727 aileye 20 milyon 991 bin 630 lira ayni yardım yapıldı" dedi

Vali Yerlikaya: 231 bin aileye 177 milyon yardım yapıldı
AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı nedeniyle iki aileyi ziyaret etti. Vali Yerlikaya'nın Zeytinburnu'ndaki ilk ziyaretine Kaymakam Zekeriya Güney de eşlik etti. Ziyarette Vali Yerlikaya, Rabia, Elif ve Ecrin kardeşlerle tanışarak sohbet etti. Yerlikaya daha sonra Fatih'te, Kaymakam Kaan Peker ile birlikte Boğa ailesine misafir oldu. Ziyaretlerde hatıra fotoğrafı çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının İstanbul’da devam ettiğini belirten Yerlikaya, 39 ilçede kaymakamlıkların koordinasyonuyla Vefa İletişim Merkezleri'nde görevli emniyet, jandarma, milli eğitim, müftülük, belediye, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini söyledi.

Yerlikaya, kent genelinde 22 Mart 2020'den bu yana toplam 1 milyon 122 bin 924 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini, 906 bin 302 vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılandığını, 831 bin 527 ev ziyareti gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca 2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231 bin 556 aileye, 177 milyon 638 bin 691 lira nakdi, 59 bin 727 aileye 20 milyon 991 bin 630 lira ayni yardım yapıldı. Geçtiğimiz mart ayında, Vefa hizmetleri kapsamında hayırseverlerimizin desteği ile 333 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Hayırseverlerimize biz kez daha teşekkür ediyoruz."

İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının imkanlarıyla 150 bin gıda kolisi hazırladıklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "35 milyon liralık kaynak kullanarak hazırladığımız 17 ayrı kalemden oluşan 22 kilogramlık gıda kolisindeki ürünleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden satın aldık. Bu çalışmaya destekleri için kooperatif yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gıda kolilerimiz, bugünden itibaren valiliğimiz ve 39 ilçe kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 bin aileye ulaştırılacak. Dağıtımların ay sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, devletimizin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için büyük bir özveri ve gayret gösteren Kaymakamlıklarımıza, Vefa Sosyal Destek ekiplerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

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