AFAD: 76 ÖLÜ, 440 YARALI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: