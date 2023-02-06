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Deprem sonrasında Diyarbakır ve Malatya Valiliklerinden açıklama geldi!

Deprem sonrasında Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te son durum merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler Diyarbakır, Malatya ve Kilis gibi illerde hissedilirken çevre illerdeki hasar durumu, ölü ve yaralı sayısı araştırılıyor. İşte detaylar...

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  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?

    Meydana gelen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi çevre illerde de etkisini gösterdi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralı sayısını ve hasar durumuna ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

     
  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?

    DİYARBAKIR, MALATYA VE KİLİS'TE SON DURUM NE?

    Yaşanan depremler sonrasında valiliklerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem birçok ilde hissedildi.

    Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

    Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi.
  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?

    AFAD: 76 ÖLÜ, 440 YARALI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

    Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?

    "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.
  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?

    Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.
  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?
  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?
  • Valiliklerden açıklama geldi! 6 Şubat 2023 Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te ölü ve yaralılar var mı, kaç bina yıkıldı, son durum nedir?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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