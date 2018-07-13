7 | 7

Çanakkale'den tatil yapmak üzere Van'a gelen Mustafa Güçtek ise yurdun birçok tatil beldesine ailesiyle birlikte gittiğini dile getirerek, "Van Gölü'nün diğer sahillerden hiçbir farkı yok. Burası çok güzel bir yer. Ailemle birlikte tatilimizi burada geçireceğiz" dedi.