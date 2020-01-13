Van'da eğitime kar tatili

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Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi.

VAN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:20

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AKŞAM 17:13

YATSI 18:35

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