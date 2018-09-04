Milli takımın, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsveç ile oynayacağı maçlar öncesinde, açıklamalarda bulunan İnceefe, son 3 karşılaşma öncesinde grupta şanslarının kalmadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Zor maçlar. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile iki maç yapmışız, ikisinde de sıkıntı yaşamışız. Oradaki maçta mağlup olmuşuz. Ülke olarak biz neredeyiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi nerede. Onlardan daha öndeyken şanssızlık yaşamışız, mağlup olmuşuz. Bundan sonraki amacımız bu arkadaşlarla iyi yerlere gelmek, onları iyi yerlere getirmek ve önlerini açmak. İsveç de baktığınızda fiziki açıdan çok kuvvetli bir takım. Son olarak Macaristan maçıyla grubu tamamlayacağız ve daha sonraki turnuvalara bakacağız."

Milli takımlarda farklı alt yaş kategorilerinde çalıştıktan sonra geçtiğimiz ay Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen İnceefe, "Genç arkadaşlara ileride iyi bir yaşam sunmayı düşünüyoruz. Burada 96, 97, 98 ve 99 yaş grubu var. Bizim işimiz, genç oyuncuları en iyi şekilde tespit edip A Milli Takım'a oyuncu sunmak." ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyunculara sahip olduklarını ancak bu oyuncuların kulüplerinde fazla forma şansı bulamamalarının kendileri açısından olumsuz bir durum ortaya çıkardığını belirten Vedat İnceefe, "Yetenekli gençler var ama bunları işlemek, onlara yardımcı olmak gerek. Çoğu futbolcumuz kulüplerinde oynamadan geliyor. Kaliteli genç futbolcularımız var ama kulüplerinde oynayarak gelmeleri farklı, oynamadan gelmeleri daha farklı oluyor. Gençlere biraz daha şans verilmesi gerekiyor. Genç oyuncuların önünü açmak onlara yardımcı olmak, hayatı daha erken öğretmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"18-19 YAŞINDAKİ OYUNCULARI FEZALARA ÇIKARIYORUZ"

Genç oyunculara daha küçük yaşlarda profesyonelliğin öğretilmesi gerektiğine de vurgu yapan İnceefe şöyle konuştu:

"18-19 yaşındaki oyuncuları oynayınca hemen olmadık yerlere koyuyoruz, bir anda fezalara çıkarıyoruz. Sonra oyuncu ben ne oldum diyor ve geri dönüşlerde problem yaşıyoruz. Oyuncuları biraz daha genç yaşta profesyonel yaşama hazırlamak gerekiyor. 14-15 yaşlarında profesyonelliğin ne olduğunu, ileride nasıl bir hayatın beklediğini anlatmak lazım. Genç, yetenekli, gelecek vadeden oyuncular var ama bunları biraz daha parlatmak lazım."

"A MİLLİ TAKIM'IN GENÇ OYUNCULARA İHTİYACI VAR"

Vedat İnceefe, Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Barış Alıcı'ya ilgili olarak yöneltilen "Barış Alıcı'yı bir sonraki aday kadro açıklandığında A Milli Takım'da görebilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Neden olmasın. Her şey olabilir. A Milli Futbol Takımı'nın genç ve yetenekli oyunculara ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi de Barış. Hocanın açıkladığı kadroda 98 ve 99'lu oyuncular var. Mert Müldür şu anda A Milli Takım'da. Berkay Özcan 98'li ve o da A Milli Takım'da. Hepimizin gençlere ihtiyacı var. Bizim alt yaş kategorilerinden gelecek, A Milli Takım'ın bizden üste çıkacak genç oyunculara ihtiyacı var. Bana göre geleceğimiz var ama biraz da kulüplerin genç oyunculara destek olmazı lazım diye düşünüyorum."

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