Venezuela'nın COVAX aşılarına ABD yaptırımı suçlaması 0:00 / 0:00

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Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın önceki gün Twitter hesabından paylaştığı ve COVAX'ın yetkilileri tarafından Caracas yönetimine gönderilen belgeyi gündeme getirdi.

Belgenin, Venezuela'nın COVAX'a yapması gereken ödeme için "Swiss Bank UBS" bankasına yatırdığı paranın 10 milyon dolarının dondurulduğunu gösterdiği anımsatan Maduro, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'dan bu paraların serbest bırakılmasını istedi.

Maduro, COVAX'ın aşıları acil olarak göndermeye başlaması için "yeteri kadar parası" olduğunu vurgulayarak, "Program'ın Aşıları Venezuela'ya göndermemesi için hiçbir bahanesi yok." dedi.

COVAX'TAN GÖNDERİLEN BELGE

Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX yetkililerinin Maduro hükümetine gönderdiği belgede, Venezuela'nın Program'a "Swiss Bank UBS" aracılığıyla gönderdiği 110 milyon doların başarıyla ulaştığı belirtilmişti.

Belgede, bankanın 10 milyon doları dondurduğu ifade edilmişti.

Venezuela, COVAX ile 120 milyon dolar karşılığında 11 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.