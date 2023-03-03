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Haberler Teknoloji Vestel'e TCMB kaynaklı kredi
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T.C. Merkez Bankası kaynaklı, 2 yılı anapara geri ödemesiz 1,5 milyar TL kredi

Vestel Beyaz Eşya'nın yatırımları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı 1,5 milyar TL'lik kredi onaylandı. Onaylanan kredinin 300 milyon TL'lik dilimi kullanıldı.

Vestel'e TCMB kaynaklı kredi
HABERTURK.COM

Vestel Beyaz Eşya, devam eden kapasite artırım programının finansmanında kullanılmak üzere, TCMB kaynaklı 1,5 milyar TL 'yatırım taahhütlü avans kredisinin' (YTAK) onaylandığını ve kredinin 300 milyon TL'lik ilk diliminin de kullanıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "18.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin devam eden kapasite artırım programının finansmanında kullanılmak üzere, T.C. Merkez Bankası kaynaklı, 2 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli 1,5 milyar Türk Lirası tutarında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) onaylanmış olup, kredinin 300 milyon TL olan ilk dilimi kullanılmıştır. Kalan dilimler yıl içerisinde kullanılacaktır.

VERGİ İNDİRİMİ VE KDV İSTİSNASI

YTAK kullanım kriterleri doğrultusunda yatırımın yerli makine kullanım kriterini sağlaması sebebiyle kredi faizinde 25 baz puan faiz indirimi uygulanmış olup kredinin faiz oranı yıllık %9,25'tir. 09.01.2019 tarih ve 502269 belge numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlanmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir" denildi.

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