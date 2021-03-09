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Vestel’in tasarımlarına ABD’den 17 ödül

Vestel, ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması IDA’dan (International Design Awards) toplam 17 ödül kazandığını duyurdu. “Tasarımın nobeli” olarak anılan prestijli organizasyona damga vuran şirketin, yarışma tarihinde bu başarıya ulaşan ilk büyük ölçekli Türk şirketi olduğu kaydedildi

Vestel’e ABD’den 17 ödül
HABERTURK.COM

ABD’nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından IDA, bu yıl 14’üncü kez düzenlendi. Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel’in elektronik ve beyaz eşya tasarımları toplamda 17 ödül kazandı. Vestel, yarışma tarihinde bu başarıya ulaşan ilk büyük ölçekli Türk şirketi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Vestel Elektronik, ‘Ev Elektroniği’ kategorisinde 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ödül, elektrikli araç şarj cihazı Runner Duo tasarımıyla ise ‘Sürdürülebilir Yaşam’ kategorisinde gümüş ödül aldı. Bir diğer yenilikçi tasarım olan elektrikli araç şarj ünitesi EVC08 ise jüriden “sektörün en güçlü ürünü” yorumunu alarak aynı kategoride altın ödüle layık görüldü.

Uzaktan kumanda, çocuklar için tasarlanmış akıllı ekran ve akıllı ayna gibi tasarımlarla Vestel Elektronik'in toplamda 11 ödül kazanarak, global ölçekte elektronik sektöründe 3 bin marka içinde 12’nci sıranın sahibi olduğu belirtildi.

Vestel Beyaz Eşya ise bu yıl ilk kez katıldığı IDA Awards’dan 6 ödülle döndü. Yarışmaya dahil olan tüm ürünlerin ödüle layık görüldüğü organizasyon kapsamında Vestel Beyaz Eşya, 4 gümüş, 1 altın ve 1 bronz ödülle tasarımları taçlandırdı.

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