VGM burs sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorusu burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) geçen ay ortaöğretim öğrencilerinin burs sonuçlarını açıklamış ve 15 Şubat'a kadar erişim sayfasını aktif tutacağını duyurmuştu. VGM bugün de yükseköğretim öğrencilerinin burs başvuru sonuçlarını açıkladı ve 1 ay süreyle sonuçlara erişileceğini duyurdu. VGM burs sorgulama sayfası haberimizde.

VGM BURS SORGULAMA SAYFASI - 2019 YÜKSEKÖĞRETİM

2019 VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları, bugün VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Ancak VGM'nin sitesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı, burs sorgulama sayfasına erişimde zaman zaman sorun yaşanabiliyor. VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçlarına 15 Şubat 2019 tarihine kadar aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

​​Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılıyor. Üniversite eğitimi alan öğrencilerde ise burs miktarı 250,00 TL olarak belirlendi.

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