Victoria Beckham: Burnum estetikli değil

Eski Spice Girls şarkıcısı, günümüzün ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, burnunun estetik olduğu iddiasına açıklık getirdi.

50 yaşındaki İngiliz tasarımcı, yıllar içinde burun estetiği yaptırdığına dair söylentilerle karşı karşıya kaldı.

Today programında konuşan Beckham, "Geçmişte burnumdan ameliyat geçirdiğimi söyleyen birçok kişi oldu. Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir şey yaptırmadım. Hayır, hiçbir zaman. Bu akıllıca bir konturlama sadece" diyerek makyaj başarısına vurgu yaptı.