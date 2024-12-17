Victoria Beckham: Burnum estetikli değil
Yıllar içinde hep burun estetiği yaptırdığına dair söylentilerle karşı karşıya kalan Victoria Beckham, iddiaları yalanlayarak makyaj başarısını vurguladı
Eski Spice Girls şarkıcısı, günümüzün ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, burnunun estetik olduğu iddiasına açıklık getirdi.
50 yaşındaki İngiliz tasarımcı, yıllar içinde burun estetiği yaptırdığına dair söylentilerle karşı karşıya kaldı.
Today programında konuşan Beckham, "Geçmişte burnumdan ameliyat geçirdiğimi söyleyen birçok kişi oldu. Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir şey yaptırmadım. Hayır, hiçbir zaman. Bu akıllıca bir konturlama sadece" diyerek makyaj başarısına vurgu yaptı.
Beckham'ın burnu, yıllardır magazin haberlerinde "estetik harikası" diye nitelendiriliyor. Beckham'ın yıllar içindeki değişimini inceleyen bazı güzellik uzmanları, ünlü ismin burnunun ucunu kaldırttığını tahmin ediyor.
Beckham, 2019'da katıldığı bir televizyon programında da hiç estetik yaptırmadığını vurgulamış ama "Asla, asla deme!" diyerek fikrinin değişebileceğini belirtmişti.
ABD'de futbol takımı yöneticiliği yapan eski futbolcu David Beckham ile evli olan dört çocuk annesi Victoria Beckham, 2017'de verdiği bir röportajında, geçmişte göğüsleri için bıçak altına yattığını itiraf etmişti.
Beckham'ın göğüs estetiğinden pişman olduğunu söyledikten iki yıl sonra "Hiç estetik yaptırmadım" demesi ise kafa karıştırmıştı.