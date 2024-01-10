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        Haberler Dünyadan Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz'e doğum günü kutlaması: Seni çok seviyoruz - Magazin haberleri

        Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz'e doğum günü kutlaması: Seni çok seviyoruz

        2022'de Brooklyn Beckham ile evlenen Nicola Peltz, 25'inci yaşına girdi. Victoria Beckham da gelininin doğum gününü "Doğum günün kutlu olsun... Seni çok seviyoruz! Sevgi dolu gelin. Seni seviyoruz, harika bir gün geçir" sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:07
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        Emekli futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 9 Nisan 2022'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Peltz, 25'inci yaşına girdi.

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        Victoria Beckham da gelininin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı videoyla kutladı. Videoda Beckham'ın gelini ile daha önce sahilde dans ettiği görüldü.

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        GELİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER: EN İYİ DANS PARTNERİ

        Victoria Beckham, Nicola Peltz'in doğum gününü ise "Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz! Sevgin, nezaketin, yeteneğin ve uzun topuklularla kum üzerinde dans etme yeteneğin... En iyi dans partneri ve sevgi dolu gelin. Seni seviyoruz, harika bir gün geçir" sözleriyle kutladı.

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        "SENİ ÇOK SEVİYORUM"

        Nicola Peltz de kayınvalidesi Victoria Beckham'a "Seni çok seviyorum, çok... Seni özledim" sözleriyle karşılık verdi.

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        ARALARININ KÖTÜ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

        Öte yandandan Victoria Beckham'ın Nicola Peltz ile arasında soğuk rüzgarlar estiği ileri sürülmüştü. Evlendikten sonra eşiyle birlikte kayınpederi Nelson Peltz'in, Los Angeles'taki 11 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Brooklyn Beckham, aynı zamanda Nicola Peltz'in soyadını kullanmaya başlamıştı.

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        İngiliz ve ABD basınında öne sürülenlere göre; David ve Victoria Beckham, oğullarının eşinin soyadını almasından memnun olmamış ve bunu da sosyal medyada düğünle ilgili paylaşımlarında sürekli oğullarının adını 'Brooklyn Beckham' şeklinde anarak belli etmişti.

        Victoria Beckham ile Nicola Peltz, düğünden sonra ardı arkası kesilmeyen haklarında ortaya atılan iddiaları böylelikle yalanlamış oldu.

        Fotoğraflar: Instagram, Avalon, Mega, Reuters

        #Victoria Beckham
        #Nicola Peltz
        #doğum günü
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