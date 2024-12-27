Victoria's Secret modeli Izabel Goulart'tan futbolcu nişanlısı Kevin Trapp ile sahilde akrobatik gösteri

İtalyan asıllı bir Brezilyalı olan Izabel Goulart, Sao Paolo'da meyve alışverişi yaparken keşfedildi. Victoria Secret ile 2005'te sözleşme imzalamasına rağmen sadece 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki defilelerde boy gösterdi.

Izabel Goulart, 2011'de Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinin kapağına çıkarak moda dünyasındaki yerini kalıcılaştırdı.