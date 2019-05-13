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Victoria’s Secret'ın televizyon şovları sona eriyor!

HABERTURK.COM

Her yıl merakla beklenen defilelere imza atan Victoria's Secret, televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını duyurdu. Yıllardır yılbaşı geceleri televizyonda yayınlanan Victoria’s Secret defilesi için yapılan açıklamada "Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz" denildi

Victoria’s Secret

Dünyanın en merak ettiği defilelerden biri olan, gerek şovları gerekse melekleriyle dikkatleri üzerine toplayan Victoria's Secret'ın televizyon yayınlarında sona gelindi. Marka televizyon şovlarını bitirme kararı aldığını bildirdi.

Victoria's Secret'ın bağlı olduğu ana firma L Brands Genel Müdürü Leslie Wexner yaptığı açıklamada "Geleneksel Victoria's Secret moda şovunu tekrar düşünmeye karar verdik. İleriye dönük düşündüğümüzde, televizyonun doğru tercih olmadığına inanıyoruz" dedi.

Marka, "Moda sürekli değişen bir dünya. Biz de büyümek için evrilmeli ve değişmeliyiz" mesajıyla değişim mesajı verdi. Wexner, Victoria's Secret'ın farklı platformlarda yer alabileceğinin sinyalini verdi. 

Lily Aldridge, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Heidi Klum, Gisele Bündchen ve daha yüzlerce modelin kanatlarını takarak yürüdüğü Victoria's Secret şovu, ilk olarak 2001 yılında ABD kanalında yayınlandı.

İlk yayınlandığında 1 milyon izlenme oranına sahip olan şov, 2011 yılında popülerliğini artırarak 10.4 milyon kişiye ulaştı. Ancak moda şovu, geçtiğimiz yıl sadece 3.3 milyon kişi tarafından izlendi. Markanın kıdemli meleği Adriana Lima, geçtiğimiz yıl Victoria's Secret podyumlarına veda etti.

 

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