Victoria's Secret melekleri podyumda! İşte 2018 Victoria's Secret defilesinden kareler!

Victoria's Secret defilesi bu yıl ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Adriana Lima, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel ve daha pek çok modelin podyumda yürüdüğü Victoria's Secret defilesi, melekleriyle olduğu kadar şovlarıyla da öne çıktı. İşte 2018 Victoria's Secret defilesinden görüntüler...