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İngiliz model Alexina Graham Victoria's Secret ile anlaşma imzalayarak resmen markanın yeni ve ilk kızıl saçlı meleği oldu.
“Karizmatik” ve “güzel” Alexina Graham’ı tanımlamak için en sık kullanılan iki kelime. Büyük Britanya Nottinghamshire’da doğan ve büyüyen Graham, 6 yaşındayken bale derslerine başladı.
Bale sayesinde nasıl zarif görüneceğini öğrenen Alexina, aynı zamanda kamera karşısında nasıl durması gerektiğini de öğrendi ve bu şekilde modellik hayatına giriş yapmış oldu.
Çok kısa sürede yükselen Alexina, Models.com’a göre endüstrinin en çekici modelleri arasında yer alıyor.
Şimdilerde dev markalarla çalışsa da güzel model çocukken zorbalığa maruz kalanlardan.
Kızıl saçları ve zayıflığı nedeniyle okuldaki arkadaşları tarafından alay edilen Graham, "Kızıl saçlarım artık kimliğimin güçlü bir parçası. Buralara gelmem çok zaman aldı, son on yılda hem kariyerim hem de hayatım açısından çok şey yaşadım" diyor.
Daniel Jackson, Phil Poynter, Russell James, Mariano Vivanco, Kacper Kasprzyk, Ellen Von Unwerth, Walter Chin, Tung Walsh, Philip Gay, Victor Demarchelier, Kenneth Willardt, Jan Welters, Sofia Sanchez & Mauro Mongiello ve Jerome Duran gibi-sektörün öne çıkan en yetenekli fotoğrafçılarıyla çalışan yeni melek, MaxMara, Brandon Maxwell, Balmain, Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani ve Zimmerman gibi markaların defilelerinde de boy gösterdi.
İlk kez 2017 yılında Şangay’da gerçekleştirilen Victoria’s Secret Fashion Show’da yer alan model, daha sonra marka ile yakın ilişkiler içerisinde olmaya devam etti ve New York’ta düzenlenen 2018 Victoria’s Secret Show’da yer aldı.
Resmi olarak Victoria's Secret meleği olduktan sonra fotoğraf paylaşan Alexina paylaşımında "Bazen hayaller gerçek olur" ifadesini kullandı.
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