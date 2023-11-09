Vincenzo Montella'dan Milli Takım itirafı!

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Montella, Türkiye Milli Takımı'nın başında olmasıyla ilgili duygularını ise şu şekilde paylaştı: "Türkiye'de çok güçlü milliyetçi duygular olduğunu biliyoruz. Bu yüzden gerçekten ilk günden beri Milli Takım Teknik Direktörü olmak büyük bir sorumluluk. Futbol aracılığıyla bir ulusu temsil etmenin sorumluluğunu hissediyorum. Benim düşüncelerim tamamen buna odaklanmış şekilde. Biz teknik ekip olarak, futbolcularla Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bu asla unutulacak bir şey değil."

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"HAYALİNİZ YOKSA ULAŞACAĞINIZ BİR ŞEY DE OLMAZ" Çalışmaya çok fazla inanan biri olduğunu ve bunun sahada gösterilme seviyesine göre başarıların geleceğini savunan Montella, "Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda bize hayal kurduracak mı?" sorusuna da şu cevabı verdi: