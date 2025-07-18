Vinicius Junior'a dudak uçuklatan teklif! Gerçekleşirse rekor kıracak
La Liga devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Vinicius Junior ile yönetim, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. İspanyol basını ise, Sambacı yıldız için Suudi Arabistan'dan rekor bir teklif geldiğini yazdı.
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
Eflatun-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.
Öte yandan Madrid devinin Sambacı'ya yıllık 20 milyon Euro maaş teklifi sunduğu; fakat Vinicius Jr'ın 30 milyon Euro'da direttiği belirtildi.
Vinicius Junior'ın bu maaşta ısrar etmesinin nedeni, Kylian Mbappe'den daha yüksek bir ücret istemesi olduğu kaydedildi.
Eğer Vinicius Jr bu tutumunda devam ederse, Real Madrid'in yıldız isimle yollarını ayırabileceği aktarıldı.
R. MADRID'E REKOR TEKLİF
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; bir Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Real Madrid'in kapısını rekor bir teklifle çaldığı öne sürüldü.
350 MİLYON EURO!
Suudi Arabistan temsilcisi, İspanyol ekibine Vinicius Junior için 350 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.
Eğer bu transfer gerçekleşirse futbol tarihinde gerçekleşen en pahalı transfer Vinicius Junior olacak.
NEYMAR 222 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Bundan önceki en pahalı satış 2017-2018 sezonu sonunda Barcelona'dan 222 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olan Neymar'a aitti.