Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri: Kimseyle kıyaslanamaz!

“Az ya da çok zaman alabilir, ne kadar zaman alır bilmiyorum çünkü ben bir gelecek bilimci değilim ama Real Madrid’de bir döneme damgasını vuracak. Sahip olduğu kalite ve kişilik onu dünya seviyesinde önemli bir oyuncu haline getirecek.”

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"ARDA ÇİZGİDE OYNAMAMALI"

“Dışarıda, taç çizgisine yakın oynayacak bir oyuncu değil çünkü dripling yapamıyor. Ancak içeride oynarken her şeyi yapabilir. Kısa alanlarda, çizgilerin arasında oynayabilir. İçeride, orta saha oyuncusu olarak ya da sahte kanat oyuncusu olarak oynayabilir ama her zaman içeride. Arda bir pas ve koşu oyuncusu. Yaratmak için topa ihtiyacı var ve topa sahip olduğunda son paslarda olduğu kadar kaleye şut atmada da çok iyi. Çok iyi bitiriyor.”