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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri: Kimseyle kıyaslanamaz! - Fenerbahçe Haberleri

        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri: Kimseyle kıyaslanamaz!

        Fenerbahçe'de iki ayrı dönem görev yapan Vitor Pereira, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde futbolcusu olan Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:42
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        Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Arda Güler hakkında konuştu.

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        İspanyol medyasından Marca'ya röportaj veren portekizli çalıştırıcı, Arda Güler'in çok çalışkan ve yetenekli bir futbolcu olduğunu söyledi. Arda Güler’in mütevazı bir oyuncu olduğunu ve Real Madrid’de bir döneme damga vuracağını belirten Pereira, genç yıldızın antrenman bittikten sonra ekstra çalışmalar yaptığına dikkat çekti.

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        "16 YAŞINDA BİLE ÇOK ÖZELDİ"

        Vitor Pereira, "Arda özel biri, 16 yaşında bile çok özeldi. Her antrenmanda size 'Birinin bana şans vermesine ihtiyacım var' der gibi bakardı. Kendine önem atfetmeye çalışan bir oyuncu değil. Tam tersine çok mütevazı. Sadece top ayağındayken bir kahraman olmak istiyor." dedi.

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        "ONA YETER DEMENİZ GEREKİYOR"

        Ayrıca Pereira, Arda Güler hakkında, "Antrenmanı bitirdikten 1 saat sonra hala sahadaydı. Sağ ayağını güçlendiriyor ve duran top çalışıyordu. Ona 'Yeter' dememiz gerekiyordu, çünkü aksi takdirde sahayı asla terk etmezdi." ifadelerini kullandı.

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        "BİR DÖNEME DAMGA VURACAK"

        “Az ya da çok zaman alabilir, ne kadar zaman alır bilmiyorum çünkü ben bir gelecek bilimci değilim ama Real Madrid’de bir döneme damgasını vuracak. Sahip olduğu kalite ve kişilik onu dünya seviyesinde önemli bir oyuncu haline getirecek.”

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        "ARDA ÇİZGİDE OYNAMAMALI"

        “Dışarıda, taç çizgisine yakın oynayacak bir oyuncu değil çünkü dripling yapamıyor. Ancak içeride oynarken her şeyi yapabilir. Kısa alanlarda, çizgilerin arasında oynayabilir. İçeride, orta saha oyuncusu olarak ya da sahte kanat oyuncusu olarak oynayabilir ama her zaman içeride. Arda bir pas ve koşu oyuncusu. Yaratmak için topa ihtiyacı var ve topa sahip olduğunda son paslarda olduğu kadar kaleye şut atmada da çok iyi. Çok iyi bitiriyor.”

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        BRAGA KARŞISINDA SÜRE BULABİLİR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Braga karşı karşıya gelecek. Arda Güler sakatlığını atlatmasının ardından ikinci kez kadroda yer aldı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 8 Kasım'da (Bugün) Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek.

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