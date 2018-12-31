Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ve kızlarıyla Dubai'de

Yade ve Yeda adında kızları olan Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel çifti, tatil için Dubai'ye gitti. Demirel ailesi, tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor...