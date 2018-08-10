VPS - SJK Seinajoki sahaya çıkıyor

Finlandiya Veikkausliiga maçında VPS ile SJK Seinajoki, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi VPS 35 puanla 3. sırada, SJK Seinajoki 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi VPS, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. SJK Seinajoki son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 368. İddaa'da VPS kazanır 1.95, berabere biter 2.80, SJK Seinajoki kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

VPS son haftadaki SJK Seinajoki müsabasında 0-0 berabere kaldı.

SJK Seinajoki, VPS karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

VPS, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

SJK Seinajoki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. SJK Seinajoki, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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