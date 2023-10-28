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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray CANLI YAYIN | Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı canlı izle! - Galatasaray Haberleri

        Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 18:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:03
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        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        STAT: Çaykur Didi Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Michev

        YEDEKLER: Zafer, Taha, Hojer, Anıl, Alikulov, Varesanovic, Laine, Faye, Benhur, Gaich

        TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

        GALATASARAY: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        YEDEKLER: Günay, Tete, Halil, Ziyech, Kaan, Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper, Kazımcan, Bakambu

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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        Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

        LİGDE SON 8 MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

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        Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.

        ICARDI 16 MAÇTA 15 GOL ATTI

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, gol yollarındaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 15 kez ağları havalandırdı.

        Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 5 kez topu filelere gönderdi.

        MUSLERA CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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