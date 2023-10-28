Son dakika haberi Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken iki binanın da hasar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 28.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:20 facebook

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