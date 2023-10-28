Son dakika haberi Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları sırasında bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken iki binanın da hasar gördüğü öğrenildi.
Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü.
Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.
Çökme sırasında arkasındaki iki apartmanda da hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hasar oluşan binalarda enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde ekiplerin çalışmaları sürüyor.