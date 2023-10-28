Büyükelçilerden Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı mesajı

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla birçok büyükelçi hem resmi hesaplarından hem de Anadolu Ajansı'na verdikleri röportajlarla mesajlarını paylaştı.

ABD ABD'nin AInkara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak Türkçe "Tebrikler Türkiye, 100. yılın kutlu olsun." mesajını paylaştı. Flake, "Cumhuriyet'in 100 yılı büyük bir başarıdır ve Türkiye, geçtiğimiz 100 yılda çok büyük başarılara imza attı." dedi. ABD'nin Türkiye'deki ilk büyükelçiliğini Ankara'da bir tren vagonunda açtığını anlatan Flake, "Artık bu güzel tesise sahibiz. İki ülke arasındaki güvenlik bağları, halklar arası ilişkiler, ticari ilişkiler açısından çok yol katettik. Dolayısıyla Türkiye, dünya sahnesinde önemli bir oyuncu ve ABD'nin değerli bir müttefiki." ifadesini kullandı. REKLAM Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye-ABD ilişkilerini de değerlendiren Flake, iki ülkenin bağlarının güçlü olduğuna işaret etti. Flake, iki ülkenin halklarını birbirine bağlayan "Fulbright Bursları" gibi öğrenci değişim programları olduğunu aktararak, Türkiye'deki pek çok öğrencinin bunlardan faydalanarak ABD'de eğitim alabildiğine dikkati çekti. Ticari ilişkilere de değinen Flake, "Ticaretimiz son 2 yılda yaklaşık yüzde 40 oranında büyüdü. Bu önemli ve büyümeye devam edecek." dedi. Büyükelçi olarak Türkiye'deki görevine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Flake, "Bu benim hayalimdeki iş. Her Amerikalı buraya gelmek ister. İnsanlar, çok iyi ve cömert. Bu önemli bir ilişki. Türkiye, dünya sahnesinde önemli bir oyuncu ve değerli bir müttefiktir. Bu çok önemli bir vazife ve biz bundan çok keyif aldık." diye konuştu. Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, 100 yılın büyük bir başarı olduğunu söyledi. REKLAM ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Türkçe olarak "Tebrikler Türkiye, 100. yıl kutlu olsun." mesajını paylaştı.

ALMANYA Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda "Tebrikler Türkiye! Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünü kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi. Açıklamada "Kuruluşundan kısa bir süre sonra Türkiye ile Almanya arasında 1924'te bir dostluk anlaşması imzalandı. Bununla birlikte 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için gelen birçok insan sayesinde ilişkiler benzersiz bir ivme kazandı. Bugün Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk kökenli insan var ve bu bizi kalıcı olarak birbirimize bağlıyor. Ancak ilişkilerimizi aynı zamanda siyaset, ekonomi, bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarındaki yakın işbirliğimiz de şekillendiriyor. Bu bağları gelecekte de korumak ve daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasında demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayalı yakın ortaklığı daha da geliştirmek için birlikte çalışalım. Kuruluşunun 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne ve yurttaşlarına sadece mutluluk ve refah değil, her şeyden önce barış, özgürlük ve güven içinde olmalarını diliyorum" dedi.

İNGİLTERE Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı, ülke tarihi için bu özel zamanda bu görevi yürütmenin kendisi için "büyük onur" olduğunu vurgulayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris, "Bugün sadece modern Türkiye'nin doğuşunu değil, bir milletin vizyonunu, direncini ve kararlılığını da kutluyoruz." ifadesini kullandı. Morris, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin, İngiltere'nin buradaki ilk büyükelçisinin Osmanlı Devleti'ne gönderildiği 16. yüzyıla kadar uzandığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Ülkelerimiz, uluslararası arenada da çok yakın ve verimli işbirliği içerisinde. NATO, G20 ve Avrupa Konseyi gibi önemli platformlarda ülkelerimiz arasındaki işbirliği, küresel barış ve güvenliği desteklemek için büyük öneme sahip. Bu ortaklıklar, dünya çapında daha istikrarlı ve adil bir geleceğe katkıda bulunuyor." Türkiye ile İngiltere'nin bölgesel ve küresel zorluklar karşısındaki işbirliğinin iki ülkeyi "stratejik ortak" haline getirdiğini vurgulayan Morris, "Önümüzdeki dönemde de ekonomiden savunmaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar birçok alanda yeni fırsatları değerlendirmeye hazırız." diye konuştu. Büyükelçi Morris, "Bu önemli dönüm noktasını, stratejik ortaklığımızın değerlerini ve başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlarken, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılında daha da güçleneceğinden eminim." dedi.

JAPONYA Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin gelişiminin takipçisi olduğunu belirtti. "Türkiye'nin jeopolitik öneminin yıllar geçtikçe daha da arttığını gözlemliyorum." diyen Katsumata, Türkiye’nin bundan sonra büyük bir ülke olarak dünyaya destek sağlamaya devam etmesini umduğunu söyledi. Katsumata, bunun yanı sıra 2024'ün Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılı olduğuna işaret ederek, Türkiye’ye üst düzey ziyaretler beklendiğini ve sene boyunca konserler, sergiler, sempozyumlar gibi çok sayıda etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi. Sadece Türkiye’de değil, Japonya’da da benzer etkinliklerin düzenlenmesinin planlandığını aktaran Katsumata, şunları kaydetti: REKLAM "Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle hem Türk hem de Japon halkının, birbirine daha da yakınlık hissetmesinden mutluluk duyarım. Hepinizin etkinliklere katılmanızı umuyorum. Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını hep beraber kutlayalım."

ÇİN Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, güncel Türkiye-Çin ilişkilerini, ilişkilerin arka planını ve önemini AA muhabiriyle paylaştı. Büyükelçi Liu, Çin ile Türkiye’nin ilişkisinin 2 bin yıldan fazla zamana dayandığına işaret ederek, 2010’dan sonra iki ülkenin siyaset, ekonomi, kültür, teknoloji, eğitim ve güvenlik gibi her alandaki işbirliğinin arttığını söyledi. İki ülke arasındaki gelişmelerde saygı ve destek temelinin olduğunu ifade eden Liu, bu gelişmelerin güçlü bir siyasi temel oluşturduğunun altını çizdi. Büyükelçi Liu, Çin ile Türkiye arasındaki işbirliğinin barış ve dostluk yönünde ilerlemesi gerektiğini belirterek, iki ülkenin somut işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çin ve Türkiye’nin dünyada önemli etkiye sahip ülkeler olduğunu söyleyen Liu, bu iki ülkeyle ilgili, "Uluslararası ve bölgesel barış, istikrar, gelişme ve refah için olumlu roller oynayabilir ve dünya için daha fazla olumlu katkılarda bulunabilirler." şeklinde konuştu. REKLAM Büyükelçi Liu, son yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yönlendirmesiyle iki ülkenin işbirliğinin daha da geliştiğine işaret ederek, siyaset alanında üst düzey temaslar sağlandığını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile 26 Temmuzda ilk kez yüz yüze görüştüğünü dile getirdi. Büyükelçi Liu, Türkiye’de 1000den fazla Çinli şirketin bulunduğunun ve Türkiye’ye yatırım yaparak faaliyet gösterdiğinin altını çizerek, "Çinin Kuşak ve Yol Girişimiyle Türkiyenin Orta Koridor Projesinin derin bir şekilde uyumlaştırılmasıyla aslında birçok proje Türkiyede başarılı olarak yürütülüyor." dedi. Büyükelçi Liu, 29 Ekimdeki Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle, "Bu vesileyle, Çin halkının Türk halkına içten tebriklerini de iletmek istiyorum. Bağımsızlık geleneğine bağlı kalan dış müdahalelere kararlılıkla karşı çıkan ve kendi ülke ve halkının hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunan Türk milleti, bir asırlık arayıştan sonra kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu bulmuştur." dedi. Başarıların zorluklarla kazanıldığını belirten Liu, Türk halkını kutlayarak, "Gelecek çok umut vericidir. Türkiyenin yeni asırlık yolculuğunda daha büyük kalkınmalarına imza atmasını ve ülkenin giderek daha fazla refaha kavuşmasını, insanların mutlu olmasını canıgönülden diliyoruz." şeklinde konuştu. REKLAM "Çin ve Türkiye olarak işbirliği ve ilişkileri geliştirerek iki ülkenin halkına daha fazla faydalar getireceğiz ve iki ülke halkının mutluluğu için çaba göstereceğiz." diyen Büyükelçi Liu, Türkiyedeki görevine 29 Ekim 2020de başladığını ve bu tarihin kendisi için ayrı bir öneminin olduğunu dile getirdi. Kendi ülkesinin yüz yıllık hedefini tamamladığını anımsatan Büyükelçi, iki ülkenin "büyük hayallerini" gerçekleştirme sürecinde olduğunu ifade etti ve "Bu yüzden birbirine karşılıklı destek vererek muhakkak ortaklaşa gelişmeleri gerçekleştireceğiz." dedi.

İTALYA İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak, Türkçe ifadelerle "Tebrikler Türkiye, Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun." dedi. 100. yıl kutlamalarının tüm ülkeyi "neşeyle, gururla, kimlik aidiyet duygusuyla dolduran, aynı zamanda bir toplumun özüne de değinen bir anma" olduğunu kaydeden Marrapodi, 100. yılın 5 nesli kapsadığını ve bir ülkenin tarihi açısından kilometre taşı niteliğinde bir başarı olduğunu söyledi. Marrapodi, 100. yılın geçmişteki başarıları incelemek ve aynı zamanda geleceği, geleceğin zorlukları ve fırsatları üzerine düşünmek için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu yıl dönümü bana, İtalya'nın Türkiye'ye karşı duyduğu güçlü dostluk duygusunu, Türkiye'nin de İtalya'ya karşı hissettiğini bildiğim dostluğu bir kez daha canlandırma fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı. REKLAM İki ülkenin de nispeten genç ancak ortak ve asırlık kültüre sahip olduklarını vurgulayan Büyükelçi, Türkiye ve İtalya'nın güçlü ortak ve müttefikler olduğunu dile getirdi. Marrapodi, bu ortaklığın iki toplum arasındaki "sürekli alışveriş ve işbirliğiyle zengin bir şekilde beslendiğine" işaret ederek, "İtalya ve Türkiye birçok kez birlikte çalıştı ve bu da dünya zenginliğine katkı sağladı. Tüm Türk dostlarımıza bir kez daha hayırlı ve müreffeh bir gelecek dileklerimi en kalbi duygularımla ifade etmek istiyorum." diye konuştu. Büyükelçi, Türkçe ifadelerle, "Tebrikler Türkiye, Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun." mesajını paylaştı. Büyükelçi olarak Türkiye'deki görevini de değerlendiren Marrapodi, Türkiye'de göreve başlamasının üzerinden neredeyse iki yıl geçtiğini dile getirdi. Marrapodi, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bir dönemde Türkiye'nin uluslararası toplumu masada bir araya getirdiğini ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çözüm bulmaya çalıştığını ve bu nedenle çok takdir ettiğini anlattı. REKLAM HİNDİSTAN Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bu özel yılda Ankara’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye’nin 100. yılını kutladı. Paul, Türkiye ve Hindistan ikili ilişkilerinin derin tarihsel bağlardan beslendiğini vurgulayarak, kültürel kaynakların, yüzyıllar boyunca karşılıklı iyi niyete dayalı, güçlü bağların kurulmasına yardımcı olduğunu söyledi. "Bu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk günlerinde Hindistan’ın Türk halkıyla dayanışmasının bir göstergesi olan 'Dost Operasyonu'nun, Türk dostlarımızın karşılamasından da belli oluyordu." ifadesini kullanan Paul, modern zamanda, demokrasi çeşitliliği ve büyük G20 ekonomisi olan iki ülkenin büyüme ve kalkınmada büyük fırsatlara sahip olduğunu dile getirdi. Büyükelçi Paul, şunları kaydetti: "Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan edilmesinden bu zamana kadar geçen 100 yıl, Türk halkını gururlandıran, geniş kapsamlı başarılı bir yolculuk oldu. Türkiye, bu önemli dönüm noktasını kutlarken, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli tehdit ve zorluklarla başa çıkmak için ortak olmaya devam ediyoruz. Bu yıl, Hindistan’ın G20 Başkanlığı sırasında birlikte yaptığımız başarılı çalışma, geleceğe giden yolu gösteriyor." * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.