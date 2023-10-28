Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde: Avrupa'nın beklenmedik en iyi takımı ile tanışın!

"Fenerbahçe, sezon başında yükselen yıldızı Arda Güler’i Real Madrid’e kaptırmıştı. 18 yaşındaki oyuncu kulübün geleceğiydi ancak ayrılışı kasada 20 milyon Euro gibi önemli bir rakam da bıraktı. Gerçek şu ki, eksiklik fark edilmedi ve Türk takımı sezona mükemmel bir başlangıç yaptı"

14 Şurada Paylaş!









"Bu sezon oynadığı 18 maçın tamamını kazandı. Kadroya gelince... Güler’inki de dahil olmak üzere satışlardan elde edilen kârla güçlü bir ekip oluşturuldu. Cengiz Ünder 15 milyon Euro’ya, Sebastian Szymanski ve Fred 10’ar milyon Euro’ya ana transferler oldu, ancak aynı zamanda sıfır maliyetle çok fazla kalite elde ettiler. İnter’den bedelsiz olarak gelen Edin Dzeko’nun takıma katılması, hücumda büyük etki yarattı ve fark yaratan rakamlara ulaştı: 13 maçta 9 gol ve 7 asist."