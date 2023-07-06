Wagner'in kurucusu Progojin Rusya'da mı?
Rusya'da 23 Haziran'da yaşanan Wagner krizi, Progojin'in Belarus'a gitmesi koşuluyla çözüme kavuşmuştu. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise Progojin'in Belarus'ta olmadığını Rusya'ya gittiğini söyledi
Rus paralı asker grubu, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bir günlük Wagner krizi, Progojin'in Belarus'a gitmesiyle çözüme kavuşmuştu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in St. Petersburg'ta olduğunu söyledi.
LUKAŞENKO ARABULUCULUK YAPMIŞTI
Rusya'da yaşanan Wagner krizi, Lukaşenko'nun arabulucuğu ile çözüme kavuşmuş, Progojin'e yönelik açılan ceza davası düşürülmüş ve Progojin'in Belarus'a gitmesine karar verilmişti.
Lukaşenko bugün yaptığı açıklamada, "Progojin anlaşmanın bir parçası olarak 27 Haziran'da Belarus'a geldi. Ancak şu an Belarus topraklarında değil, o Saint Petersburg'da" dedi.
PUTİN "VATANA İHANET" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.
Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.