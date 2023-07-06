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        Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor

        Rusya'da geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait silahlar ve 10 milyar ruble iade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın nüfusunun yarısının Wagner'i desteklediğini söyledi ve Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları Habertürk Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin yazdı...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:00
        Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor
        Çetiner Çetin cetinercetin@haberturk.com
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        Rus paralı asker grubu, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bir günde çözülen krizin ardından gelişmeler sürüyor...

        SİLAHLAR VE 10 MİLYAR RUBLE PRİGOJİN'E İADE EDİLDİ

        Progojin, St. Petersburg'daki PMC Wagner Center'da ve Patriot medya grubunun ofisinde yapılan aramalar sırasında düzenlediği isyan gününde ele geçirilen silahları iade etti. Bir günlük isyanın çözülmesiyle Belarus'a giden Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan aldığı Glock ödüllü tabanca da dahil olmak üzere mülkünü almak için bizzat FSB'nin St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi karargahına geldi.

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        Kendisine ayrıca iki Saiga karabina, bir Steyr Mannlicher yivli Avusturya karabina, bir Arka yarı otomatik tüfek, birkaç tüfek ve tabanca ve yine daha önce arama sırasında ele geçirilen 10 milyar ruble iade edildi. Aynı zamanda soruşturma sırasında ele geçirilen ekipman da iade edildi. Prosedürün sonunda Prigojin'in derhal Rusya topraklarını terk ettiği bildirildi.

        ZELENSKI: RUSYA'NIN YARISI WAGNER İSYANINI DESTEKLEDİ

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, CNN International'a verdiği özel bir röportajda , Rusya nüfusunun yarısının Wagner isyanı sırasında Prigojin'i desteklediğini ve şimdi Vladimir Putin'in ülkedeki gücünü güçlendirmek için her şeyi yapacağını söyledi.

        Henüz tamamı yayınlanmayan röportajda Ukrayna istihbaratına göre Zelenski, Kremlin'in durumu analiz ettiğini ve Prigojin'in gücünden ciddi şekilde şüphe etmeye başlayan Rusların önemli bir kısmı tarafından desteklendiğini gördüğünü söyledi.

        Zelenski aynı röportajda Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma, Rusya'nın güneybatı bölgelerinin bombalanmasına ve diğer konulara değindi. Moskova'nın savaşın gidişatında bir dönüm noktası olması ve hedeflerine ulaşmak için Zaporijya'da provokatif eylemler yapabileceğini söyledi. Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın gerekli önlemleri aldığının altını çizdi.

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        IAEA BAŞKANI: ZAPORİJYA'DA HERHANGİ BİR MADEN İZİ GÖRMEDİK

        Rusya ve Ukrayna taraflarından farklı iddiaların ortaya atıldığı Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bir açıklama da Uluslararası Atom Enerjisi Kurulu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi'den geldi.

        IAEA Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde herhangi bir maden izi görmediğini söyledi ve "Ancak, uyanık kalmaya devam ediyoruz" diye ekledi.

        Son günlerde, Rus birlikleri tarafından ele geçirilen Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafındaki durum gözle görülür şekilde kötüleşti. Moskova ve Kiev, birbirlerini bir nükleer tesise saldırı hazırlamak veya onu havaya uçurmak için provokasyon yapmakla suçluyor.

        4 Temmuz'da Rosenergoatom başkanının danışmanı Renat Karchaa, Ukrayna'nın çarşamba gecesi Zaporijya Nükleer Santrali'ne kamikaze insansız hava araçları ve bir Tochka-U füzesi ile saldırmayı planladığını duyurdu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de istihbarata dayanarak, Rusya'nın istasyonun güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzer nesneler yerleştirdiğini söyledi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz akşamı bir nükleer santralde patlama olması durumunda öneriler yayınladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #wagner
        #Ukrayna
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